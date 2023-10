MKE Ankaragucu ogłosiło zatrudnienie Emre Belozoglu na stanowisku trenera. Były reprezentant Turcji będzie opiekował się drużyną, w której na co dzień występuje Rafał Gikiewicz.

IMAGO / Revierfoto Na zdjęciu: Rafał Gikiewicz

Emre Belozoglu został przedstawiony jako nowy szkoleniowiec MKE Ankaragucu

Legenda reprezentacji Turcji zatem bardzo szybko wraca na ławkę trenerską

43-latek do początku września opiekował się bowiem Basaksehirem Stambuł

Rafał Gikiewicz zagra pod wodzą Emre Belozoglu

Rafał Gikiewicz podczas letniego okienka transferowego na zasadzie wolnego transferu dołączył do MKE Ankaragucu. Umowa 35-letniego bramkarza z Augsburgiem wygasła i obie strony ostatecznie nie dogadały się co do przedłużenia kontraktu.

Nowy klub 35-letniego bramkarza dokonał zmiany na stanowisku trenera już po siedmiu kolejkach ligowych. Zwolniony został Tolunay Kafkas, a w jego miejsce zatrudniono Emre Belozoglu, co oficjalnie potwierdziła już 14. drużyna tabeli Super Lig.

Emre Belozoglu to legenda tureckiej piłki nożnej – 101-krotny reprezentant Turcji, wieloletni zawodnik Fenerbahce Stambuł i Galatasaray Stambuł, a także były piłkarz takich zespołów jak Atletico Madryt, Inter Mediolan oraz Newcastle United. Ostatnio pracował jako szkoleniowiec Basaksehiru Stambuł.