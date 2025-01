Neymar wrócił do Santosu! Gwiazdor sam to ogłosił

Neymar po 12 latach wraca do Santosu, gdzie zaczynał karierę. Gwiazdor sam ogłosił, że transfer został już sfinalizowany. W Brazylii ma grać przynajmniej do połowy 2025 roku.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar znów w Santosie. Wyjątkowe ogłoszenie

Neymar ma za sobą trudne miesiące. Latem 2023 roku zamienił Paris Saint-Germain na Al-Hilal, które zapłaciło za niego aż 90 milionów euro. W Arabii Saudyjskiej miał być absolutną gwiazdą nie tylko zespołu, ale całej ligi. Oczekiwano po tym ruchu wiele, zarówno od strony sportowej, jak i marketingowej. Przygoda z Al-Hilal okazała się jednak kompletnym niewypałem, gdyż 32-latek miał olbrzymie problemy zdrowotne. Na chwilę po zmianie klubu zerwał więzadła krzyżowe, a podczas rehabilitacji nabawił się kolejnego urazu. Miał potężne zaległości, dlatego sztab szkoleniowy z niego zrezygnował i nie powołał do kadry na drugą część ligowego sezonu.

Wspólnie z klubem zawodnik doszedł do wniosku, że rozstanie to najlepsza opcja. Przedwcześnie rozwiązano obowiązujący kontrakt, więc Neymar mógł znaleźć nowego pracodawcę. Na horyzoncie pojawiła się okazja do wielkiego powrotu. Santos był zdeterminowany, aby pozyskać gwiazdora, który zaczynał tam swoją piłkarską karierę. W czwartkowy wieczór sam Neymar oficjalnie ogłosił, że transfer został sfinalizowany.

Zobacz: Boniek: Pena za to zostałby w Polsce spalony na stosie

Neymar związał się umową do 30 czerwca 2025 roku. Wierzy, że w Santosie zdoła wrócić do optymalnej formy i się odbudować. Chce wrócić do reprezentacji Brazylii oraz zagrać z nią na nadchodzącym mundialu. Jeśli znów nawiąże do swoich występów z przeszłości, zapewne pojawi się opcja, aby wystąpić jeszcze w Europie. Jego marzeniem jest Barcelona, której się oferował w ostatnich miesiącach.