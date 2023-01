fot. PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo po rozstaniu z Man Utd zdecydował się na kontynuowanie kariery piłkarskiej w Arabii Saudyjskiej. Portugalczyk związał się z Al-Nassr. Kilka słów na temat tego transferu wyraził opiekun nowego zespołu 37-latka.

Cristiano Ronaldo zdecydował się na grę w arabskim Al-Nassr

O transferze Portugalczyka wypowiedział się trener Rudi Garcia

Francuz przekonywał, że saudyjski futbol ewoluuje

Rudi Garcia zachwycowany transferem Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo do Al-Nassr trafił na zasadzie wolnego transferu po rozwiązaniu kontraktu z Man Utd za porozumieniem stron. Z nowym klubem zawodnik związał się kontraktem do końca czerwca 2025 roku. W ekipie z Arabii Saudyjskiej piłkarz ma zarobić krocie. Mowa podobno o 75 milionach dolarów ze sezon plus premie. Tymczasem na kilka słów o Cristiano Ronaldo pozwolił sobie trener Al-Nassr.

– Transfer z udziałem Cristiano Ronaldo jest czymś niesamowitym dla naszego futbolu. To dowodzi, że saudyjski futbol ewoluuje. Cieszymy się, że go pozyskaliśmy. Teraz naszym głównym celem jest wkomponowanie go w zespół i upewnienie się, że przypadnie mu do gustu gra w Al-Nassr – mówił Rudi Garcia cytowany przez Markę.

Trener żartował też z przejścia Ronaldo, wspominając też innej gwieździe piłki nożnej. – Na początku próbowałem sprowadzić Messiego bezpośrednio z Doha – rzekł z przymrużeniem oka Francuz.

Cristiano Ronaldo będzie grał w jednej drużynie między innymi z takimi zawodnikami jak: David Ospina, Alvaro Gonzalez, czy Luiz Gustavo. Już w sobotę 14 stycznia drużyna Portugalczyka zmierzy się z Al-Shabab, którego barwy reprezentuje Grzegorz Krychowiak. Zespół Polaka plasuje się obecnie na drugiej pozycji w tabeli, tracąc punkt do pierwszego Al-Nassr.

Czytaj więcej: Rekordowy kontrakt Ronaldo. Tyle zarobi w Al-Nassr