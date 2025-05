Mourinho zmieni klub?! Szejkowie kuszą go fortuną

Findlay / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Astronomiczna oferta dla Mourinho z Al-Ettifaq

Jose Mourinho w pierwszym sezonie pracy w roli trenera Fenerbahce nie był w stanie poprowadzić drużyny do zdobycia mistrzostwa Turcji. Choć jego podopieczni wciąż mają matematyczne szanse na tytuł, to kwestia wygrania ligi wydaje się już rozstrzygnięta. Na cztery kolejki przed końcem rozgrywek Żółte Kanarki tracą osiem punktów do lidera Super Lig, czyli zespołu Galatasaray.

W ostatnich miesiącach w mediach pojawiały się informacje, że The Special One może bardzo szybko wyjechać z Turcji. Utytułowanym szkoleniowcem interesowało się kilka klubów w tym m.in. Leeds United. Nie brakowało również informacji o możliwym przejęciu reprezentacji Portugalii bądź Brazylii. Tym razem 62-latek wymieniany jest w gronie kandydatów do pracy w Saudi Pro League.

Jak informuje serwis Fanatik w ostatnich dniach Jose Mourinho otrzymał astronomiczną ofertę kontraktu z Al-Ettifaq. Saudyjczycy chcą, aby w przyszłym sezonie Portugalczyk poprowadził ich zespół. Co więcej, zaoferowali mu gigantyczne pieniądze, ponieważ mowa o 50 milionach euro w ramach dwuletniego kontraktu.

Na ten momentu Mourinho nie podjął jeszcze żadnej decyzji dot. przyszłości. Kwestia przyjęcia bądź odrzucenia propozycji z Al-Ettifaq ma zapaść dopiero po zakończeniu sezonu.

The Special One w swoim trenerskim CV ma pracę z takimi klubami jak Chelsea, Inter Mediolan, Real Madryt czy Manchester United. Do największych sukcesów Mourinho można wymienić dwa triumfy w Lidze Mistrzów, trzy mistrzostwa Anglii, dwa mistrzostwa Włoch oraz jedno mistrzostwo Hiszpanii. Jako pierwszy trener w historii wygrał wszystkie europejskie trofea.