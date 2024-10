dpa/Alamy Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

Michniewicz przegrywa w lidze, dobra passa przerwana

Czesław Michniewicz od lipca tego roku jest szkoleniowcem ekipy FAR Rabat w lidze marokańskiej. Były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski pracę w Afryce rozpoczął jakiś czas – całkiem spory – po tym, jak został zwolniony z Arabii Saudyjskiej, gdzie jego wyniki nie były dobre. Nowa szansa pracy poza granicami naszego kraju przyniosła jednak efekty, bowiem do tej pory jego drużyna spisywała się bardzo dobrze.

Michniewicz awansował ze swoją drużyną do fazy grupowej Afrykańskiej Ligi Mistrzów, a w lidze z kolei zanotował trzy mecze bez porażki na wstępie sezonu. Teraz przegrał jednak z zespołem Difaa El Jadidi 0:1. To dodało sporo oliwy do ognia dla grupy krytyków Polaka, któremu obrywa się za dość zachowawczy styl gry, czyli również za to, za co krytykowany był w naszym kraju.

Niemniej jego FAR Rabat nadal jest liderem swojej ligi, co może się jednak zmienić już wkrótce, bowiem w lidze marokańskiej trwają kolejne mecze, które mogą zdetronizować zespół Czesława Michniewicza. Szkoleniowiec, który w swojej karierze pracował w wielu klubach z PKO Ekstraklasy już w niedzielę zmierzy się z zespołem Ittihad Tanger.

Czytaj więcej: Neymar może wrócić do Europy! Barcelona ma największy plan w historii