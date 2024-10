Brazil Photo Press/Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar znów w Barcelonie?! Klub ma plan na ten transfer

Barcelona ogłosiła dzisiaj pozyskanie Wojciecha Szczęsnego. Były reprezentant Polski podpisał z klubem z Katalonii umowę na rok. Transfer 34-letniego bramkarza rozpatrywany jest w kategoriach sensacyjnego i absolutnie wielkiego. Ale na jeszcze większy, być może historyczny transfer władze Dumy Katalonii liczą w 2025 roku.

To właśnie wówczas, pod koniec stycznia otwarte ma zostać nowe, zmodernizowane i jeszcze większe Spotify Camp Nou. To właśnie z tej okazji Joan Laporta oraz cały klub chcą sprowadzić do zespołu absolutnie topowego zawodnika. Gwiazdę, która uświetni nowy stadion.

Według “Sportu” numerem jeden na liście życzeń Barcelony jest Erling Haaland, jego sprowadzenie będzie jednak praktycznie niemożliwe, z czego doskonale w stolicy Katalonii zdają sobie sprawę. Dlatego też klub ma plan b, który zakłada, że do klubu mógłby powrócić Neymar. Umowa Brazylijczyka wygasa w czerwcu 2025 roku i wtedy mógłby on dołączyć do Barcelony za darmo. To opcja, która dla Barcy jest najlepsza, bowiem klub nadal ma ogromne problemy finansowe.

Neymar dla Barcelony rozegrał 186 spotkań, zdobył 106 bramek i zanotował 76 asyst. Później występował Paris Saint-Germain oraz obecnie w Al-Hilal. Powrót na Camp Nou z pewnością byłby wydarzeniem epokowym.

