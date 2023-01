Konrad Kasolik to zdecydowanie filar defensywy Ruchu Chorzów. Obrońca ma ważny kontrakt z 14-krotnym mistrzem Polski do końca tego roku. Jakiś czas temu do publicznej wiadomości trafił komunikat, że zainteresowanie zawodnikiem wyraża Śląsk Wrocław. Goal.pl dowiedział się, że żadna oferta nie trafiła w sprawie piłkarza do klubu. Konard Kasolik to kluczowa postać defensywy Ruchu Chorzów

