Messi zmienia futbol w USA. To jego zasługa

Pochettino: Leo Messi podnosi poziom piłki nożnej w USA

Mauricio Pochettino, który od września ubiegłego roku prowadzi reprezentację Stanów Zjednoczonych, w trakcie konferencji prasowej po zwycięstwie 3:1 nad Wenezuelą nie szczędził pochwał dla Inter Miami i Leo Messiego. Mecz odbył się na Chase Stadium w Fort Lauderdale, gdzie na co dzień swoje spotkania rozgrywa klub argentyńskiego gwiazdora.

– Co za szczęście ma Miami i MLS, że mogą mieć Leo Messiego. To coś wspaniałego, jest najlepszym piłkarzem świata, zdobywcą ośmiu Złotych Piłek. Oglądanie go to spektakl. Dla Stanów Zjednoczonych to prawdziwy przywilej – powiedział Pochettino. Dodał również, że wysiłek włożony przez klub z Florydy w sprowadzenie Messiego zasługuje na uznanie. – Trzeba pogratulować Miami za to, co zrobili – podkreślił.

Pochettino zdradził, że wysłał wiadomość do Davida Beckhama, współwłaściciela Interu Miami, gratulując mu zarówno projektu sportowego, jak i jakości stadionowych obiektów. Argentyński trener odniósł się także do wyzwań, jakie stoją przed piłką nożną w Stanach Zjednoczonych.

– Futbol amerykański, baseball, koszykówka, hokej na lodzie to ogromna konkurencja dla “socceru”, czego nie ma w innych krajach. Jednak przy 300 milionach mieszkańców wierzę, że piłka nożna może znaleźć swoje miejsce i zdobyć dużą rzeszę fanów. Messi z pewnością podnosi poziom sportowy i przyczynia się do jej promocji – powiedział selekcjoner.

Messi, od momentu dołączenia do MLS, przyciągnął ogromną uwagę międzynarodowych mediów i fanów piłki nożnej. Jego obecność nie tylko wzmacnia pozycję Interu Miami, ale również podnosi prestiż całej ligi. Dzięki takim ruchom MLS coraz mocniej zaznacza swoją pozycję na światowej mapie futbolu.

