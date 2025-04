Messi podjął już decyzje ws. przyszłości! Najbardziej realny kierunek znany

Lionel Messi jest blisko przedłużenia kontraktu z Interem Miami. Jak donosi "Fichajes", Argentyńczyk i klub z MLS chcą kontynuować współpracę po 2025 roku, aby gwiazdor mógł przygotować się do nadchodzącego Mundialu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Messi szczęśliwy w Miami, nowy kontrakt z Interem coraz bliżej

Lionel Messi może na długo pozostać piłkarzem Interu Miami. Obecna umowa Argentyńczyka wygasa w 2025 roku, ale obie strony prowadzą zaawansowane rozmowy w sprawie jej przedłużenia. Według doniesień, negocjacje są na dobrej drodze, a główne punkty nowego kontraktu zostały już ustalone.

Od momentu przybycia Messiego klub z Florydy przeszedł metamorfozę. Frekwencja na stadionach znacząco wzrosła, a Inter Miami stał się rozpoznawalną marką nie tylko w MLS, ale i na świecie. Równocześnie poprawiły się wyniki sportowe drużyny, co tylko wzmocniło przekonanie, że Messi to fundament całego projektu.

Nowa umowa miałaby nie tylko zapewnić piłkarzowi odpowiednie warunki do gry, ale również pomóc w realizacji jego osobistego celu – udziału w Mistrzostwach Świata 2026. Turniej odbędzie się w USA, Kanadzie i Meksyku, a pozostanie w Miami oznaczałoby dla Messiego możliwość spokojnego przygotowania się do mundialu bez potrzeby zmiany kontynentu.

Choć co jakiś czas pojawiają się plotki o potencjalnych powrotach do Europy czy egzotycznych kierunkach, Messi wydaje się szczęśliwy w Miami. Dobrze czuje się w mieście, klubie i w otoczeniu kibiców, którzy od pierwszego dnia traktują go jak ikonę. MLS może nie oferuje presji porównywalnej z europejskimi ligami, ale pozwala Messiemu utrzymać wysoką formę i równowagę między życiem sportowym a prywatnym.