Mateusz Lis opuścił Premier League. Bramkarz wrócił do Turcji

🇵🇱1997 doğumlu kaleci Mateusz Lis ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık.



🇵🇱We are delighted to announce the signing of Mateusz Lis on three-year contract with an option for an additional year.https://t.co/diBomt2AsR#Göztepe pic.twitter.com/eIaPzh7Nu5