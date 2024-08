Barcelona i PSG zabiegały tego lata o Matthijsa de Ligta. Holenderski obrońca zdecydował się jednak na transfer do Manchesteru United - informuje "The Athletic".

De Ligt wybrał Manchester United dla ten Haga

Matthijs de Ligt znalazł się tego lata w niekomfortowej sytuacji. Bayern Monachium zdecydował o konieczności sprzedaży jednego ze swoich obrońców i wytypował właśnie Holendra, co nie było popularną decyzją wśród kibiców niemieckiego klubu. 25-latek trafił na rynek jako niezła okazja transferowa, z której chciało skorzystać wiele klubów. “The Athletic” informuje, że Manchester United nie był jedynym zainteresowanym, gdyż o piłkarza zabiegały również FC Barcelona i Paris Saint-Germain. Oba kluby oferowały atrakcyjne wynagrodzenie i dołączenie do ciekawych projektów, lecz de Ligt postanowił przenieść się na Old Trafford.

Manchester United wydał na de Ligta 45 milionów euro, co uznano za bardzo atrakcyjną kwotę. Angielskie media zdradzają, że głównym motywatorem dla Holendra, aby wybrać właśnie ekipę Czerwonych Diabłów, była osoba Erika ten Haga. Obaj panowie współpracowali już za czasów Ajaksu Amsterdam. Holenderski menedżer pokazał wówczas niezwykłą wiarę w młodziutkiego obrońcę, przekazując mu kapitańską opaskę. De Ligt uznał, że znów chce trafić pod jego skrzydła.

Paryżanie ostatecznie sięgnęli więc po Williana Pacho, ściągniętego z Eintrachtu Frankfurt za 40 milionów euro. Barcelona zrezygnowała natomiast z prac nad transferem nowego środkowego obrońcy, uznając, że w kadrze ma wystarczającą liczbę zawodników na odpowiednim poziomie.