Mateusz Bogusz się nie zatrzymuje. Polak dołożył do swojego dorobku kolejne trafienie. Jego drużyna wywalczyła awans do półfinału Pucharu Stanów Zjednoczonych.

fot. Kirby Lee / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Bogusz

Bogusz dołożył kolejne trafienie

Mateusz Bogusz notuje przełomowy sezon w Stanach Zjednoczonych. W ostatnich tygodniach stał się dla Los Angeles FC prawdziwym liderem ofensywy, zdobywając bramki w kolejnych meczach. W Polsce rozpoczęła się poważna debata na temat jego ewentualnego powołania do reprezentacji, lecz pomocnikowi na Euro 2024 zagrać się nie udało. Wykorzystał ten czas w stu procentach, imponując świetną grą w Major League Soccer.

W nocy ze środy na czwartek Bogusz poprawił swój dorobek strzelecki, pieczętując awans Los Angeles FC do półfinału Pucharu Stanów Zjednoczonych. W 77. minucie meczu z New Mexico przeprowadził indywidualną akcję, mijając obrońców rywali i precyzyjnym strzałem umieszczając piłkę w siatce. Ustalił wynik na 3-1, co pozwoliło jego drużynie awansować do kolejnej rundy rozgrywek.

Mateusz Bogusz can't be stopped 😮‍💨@LAFC take a 3-1 lead. pic.twitter.com/nHUEAVhARg — Major League Soccer (@MLS) July 11, 2024

To jedenasty kolejny mecz Bogusza, w którym bezpośrednio przyczynił się do wyniku Los Angeles FC. W tym sezonie zgromadził już trzynaście bramek i pięć asyst. Otrzymał również nagrodę dla zawodnika miesiąca. Świetne występy w Stanach Zjednoczonych przybliżają go do powołania do reprezentacji Polski oraz dużego transferu do któregoś z klubów europejskich.

