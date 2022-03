Pressfocus Na zdjęciu: Mariusz Stępiński w barwach Hellas Verona

Koszmarnej kontuzji nabawił się Mariusz Stępiński w meczu Arisu Limassol z AEK Larnaca. Polak w końcówce meczu po starciu z rywalem zerwał ścięgno achillesa. Niezbędna będzie operacja, po której nie wróci na boisko wcześniej niż za cztery miesiące.

Mariusz Stępiński gra na wypożyczeniu w Arisie Limassol

Polak dobrze radzi sobie na Cyprze i jest ważnym zawodnikiem podstawowego składu

W meczu z AEK Larnaca 26-latek zerwał ścięgno achillesa

Kontuzja-koszmar dla piłkarza

Mariusz Stępiński rozgrywał bardzo dobry sezon w barwach cypryjskiego Arisa Limasoll. Napastnik był ważnym zawodnikiem i regularnie wybiegał na boisko w podstawowym składzie. W tym sezonie w 35 meczach zanotował dziewięć trafień i dołożył do tego trzy asysty. Niestety, swojego dorobku już nie poprawi.

O kontuzji Stępińskiego poinformował Mikaelo Papadakis.W końcówce meczu ligi cypryjskiej 26-latek zerwał ścięgno achillesa w prawej stopie i musiał opuścić boisko w 76 minucie. Polaka czeka operacja, po której przybliżony czas rekonwalescencji to ok. cztery miesiące.

Λέω να σχολιάσω λίγα αθλητικά. Ξεκινώ θρεντ…



1/ Κρίμα o παιχταράς Mariusz Stepinski 🇵🇱 του Αρη. Έκοψε τον αχίλλειο και θα μείνει εξω 4 μηνες — Mikaelo Papadakis (@mikaelo_cy) March 21, 2022

Do cypryjskiego klubu Mariusz Stępiński został wypożyczony z Hellas Verony. Wiele wskazywało jeszcze do niedawna na to, że Aris Limassol zdecyduje się wykupić Polaka. Przeszkodą na drodze mogła być kwota transferu. Sprawę komplikuje teraz poważna kontuzja napastnika. Drużyna zajmuje na ten moment trzecie miejsce w grupie mistrzowskiej ligi cypryjskiej. Do prowadzącego Apollonu traci siedem punktów.

