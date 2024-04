PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Piszczek

Łukasz Piszczek dopisał kolejne trofeum do swojego dorobku

Jako grający trener LKS-u Goczałkowice zdobył okręgowy Puchar Polski

Drużyna byłego reprezentanta Polski wygrała w finale 3:1

Piszczek z pierwszym trofeum jako trener

Łukasz Piszczek po zakończeniu kariery w Borussii Dortmund nie odwiesił piłkarskich butów na kołek. Były reprezentant Polski wrócił do klubu, w którym rozpoczynał przygodę z futbolem, czyli LKS-u Goczałkowice. 38-latek w zespole pełni funkcję grającego trenera.

Na swoje pierwsze trofeum w karierze trenerskiej nie musiał długo czekać. W finałowym meczu o Poltent Puchar Polski na szczeblu Podokręgu Tychy prowadzony przez Piszczka LKS Goczałkowice wygrał 3:1 z Pniówkiem Pawłowice. Po spotkaniu szkoleniowiec LKS-u nie ukrywał radości ze zwycięstwa.

– Tuż po meczu w naszym sztabie szkoleniowym zażartowałem, że to moje pierwsze trenerskie trofeum do gabloty – śmiał się Łukasz Piszczek.

– Cieszę się, bo po to się pracuje, żeby wygrywać. To jest nagroda za to, jaką się pracę wykonuje i zwycięstwo zawsze sprawia radość. W dodatku w historii naszego klubu także jest to pierwsze takie osiągnięcie. Cieszymy się wszyscy, bo dla chłopaków też to jest ważne. Przekonali się, że finały są po to, żeby je wygrywać – powiedział Piszczek cytowany przez Śląski Związek Piłki Nożnej.