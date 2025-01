Krzysztof Piątek zdobył właśnie swojego 23 gola w tym sezonie. Reprezentant Polski w starciu swojego Basaksehiru przeciwko Galatasaray doprowadził do wyniku 1:1.

Wybitna forma Piątka, czy powinien pomyśleć o transferze?

Krzysztof Piątek jest w ostatnich dniach i tygodniach w bardzo dobrej, a można nawet powiedzieć, że w wybitnej formie. Napastnik reprezentacji Polski zdobył właśnie swojego kolejnego gola dla zespołu Basaksehir FK w meczu przeciwko Galatasaray. W sumie 29-letni reprezentant Polski ma w tym momencie na swoim koncie 23 gole w tym sezonie co jest wybornym wręcz wynikiem.

W 53. minucie rywalizacji Piątek najpierw zgrał piłkę do jednego ze swoich partnerów na skrzydle, a następnie wykorzystał płaskie dośrodkowanie od tego samego zawodnika i doprowadził do wyniku 1:1. Warto dodać także, że kilka dni temu Piątek również zdobył gola przeciwko Galatasaraym, ale wówczas był to mecz wyjazdowy i w ramach Pucharu Turcji. Dzisiejsze starcie jest rozgrywane na obiekcie Basaksehiru w ramach ligi tureckiej.

Do tej pory Piątek rozegrał dla Basaksehiru 66 spotkań i zdobył w nich 39 goli oraz cztery razy zanotował asystę. Uznać więc można, że po kilku słabych latach napastnik reprezentacji Polski wrócił do dawnej formy strzeleckiej i znów nawiązuje do swoich najlepszych piłkarskich lat. Jego umowa z tureckim klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku.

