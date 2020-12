Krychowiak z dobrym dniem, gol i asysta Polaka

Grzegorz Krychowiak zaliczył bardzo udany występ przeciwko Chimki Moskwa w ramach ligi rosyjskiej. Reprezentant Polski zdobył bramkę, a także zaliczył asystę.

Grzegorz Krychowiak do czwartkowej potyczki przystępował, chcąc się za wszelką cenę zrehabilitować za przegrane starcie sprzed kilku dni, gdy jego zespół przegrał aż 0:5 z Krasnodarem. O ile w tamtym boju Polak dopuścił się fatalnego błędu, to dzisiaj grał jak z nut.

Przebudzenie reprezentanta Polski

Polski piłkarz na listę strzelców wpisał się 15. minucie gry, gdy niepilnowany oddał strzał. Tym samym Lokomotiw Moskwa objął prowadzenie 1:0.

Co prawda jeszcze przed przerwą do wyrównania doprowadził Arshak Koryan. Niemniej ostatnie słowo w pierwszej połowie należało do Murilo Cerqueiry, który wykorzystał dośrodkowanie Krychowiaka. Do przerwy ekipa polskiego zawodnika prowadziła tym samym 2:1.