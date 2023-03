Tomasz Kędziora otworzył swój licznik bramek w PAOK-u Saloniki. Wypożyczony do greckiej drużyny obrońca wpisał się na listę strzelców w wygranym 6:0 spotkaniu z Ionikosem.

PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Kędziora

Kędziora z premierową bramką w Grecji

28-latek wreszcie zagrał od pierwszej minuty

Jego PAOK pokonał Ionikos aż 6:0

Kędziora błysnął w Grecji, premierowe trafienie Polaka

PAOK Saloniki w 25. kolejce greckiej Super League na własnym stadionie podejmował przedostatni w tabeli Ionikos. Spotkanie rozgrywane na Stadio Toumba zakończyło się wynikiem 6:0 dla gospodarzy, a jedną z bramek zespołowi Biało-Czarnych zapewnił Tomasz Kędziora.

Reprezentant Polski wpisał się na listę strzelców w 54. minucie, kiedy to świetnie wykończył dośrodkowanie Khaleda Nareya. Warto odnotować, że boczny defensor wczoraj po raz pierwszy wybiegł w wyjściowej jedenastce PAOK-u Saloniki (wcześniej rozegrał tylko kilka minut).

28-latek przebywa na wypożyczeniu w greckiej ekipie, z którą związał się do 30 czerwca 2023 roku. Po tym sezonie najprawdopodobniej wróci do Dynama Kijów (umowa do 30 czerwca 2024 roku).

Tomasz Kędziora w 20 meczach trwającej kampanii zdobył 1 gola i zanotował 2 asysty. Jego wartość rynkowa jest szacowana na 3,5 miliona euro. PAOK Saloniki zajmuje 4. miejsce w tabeli.

