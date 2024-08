Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham

Bellingham zagrał w Warszawie. “Atmosfera była wspaniała”

Real Madryt w środę wieczorem zmierzył się na PGE Narodowym w Warszawie z Atalantą Bergamo w meczu o Superpuchar Europy. Królewscy wygrali 2:0 po golach Fede Valverde oraz Kyliana Mbappe. Najlepszym piłkarzem tego spotkania został jednak wybrany Jude Bellingham, który harował przez całe zawody i zaliczył asystę przy bramce Francuza.

36-krotny reprezentant Anglii odebrał statuetkę dla MVP wczorajszego pojedynku, a następnie wziął udział w pomeczowej konferencji prasowej, podczas której pochwalił polskich fanów. Ofensywny pomocnik przyznał, że atmosfera na stadionie była doskonała.

– Polscy kibice byli świetni od pierwszego dnia, od momentu naszego przylotu, przez hotel. To zawsze przyjemność grać przed nową publicznością, przed taką, która nie ma okazji oglądać cię tak często. Dlatego staraliśmy się pozostawić im dobre odczucia i wspomnienia – odpowiedział Jude Bellingham na pytanie Macieja Leszczyńskiego.

– Pamiętam, jak to było ze mną, gdy oglądałem mecze i piłkarzy, myśląc, że nigdy nie będę miał szansy ich poznać. Zapamiętujesz to do końca życia. Dlatego bardzo doceniam takie miejsca, atmosfera była wspaniała. Mam nadzieję, że zobaczyli dobry mecz i są szczęśliwi – dodał ofensywny pomocnik, cytowany przez portal “RealMadryt.pl”.