Jakub Świerczok kontynuuje świetną serię strzelecką w Japonii. Polski napastnik zanotował w czwartek kolejne trafienie dla Nagoya Grampus.

Jakub Świerczok notuje świetne występy dla Nagoya Grampus

Polak wystąpił już w 10 spotkaniach, strzelając w nich osiem goli

Świerczok zapewnił punkt Nagoya Grampus

Jakub Świerczok niespodziewanie zamienił Piast Gliwice na Nagoya Grampus. Przeprowadzka do Japonii dla wielu była złą decyzją, gdyż piłkarskie środowisko uważało, że nie jest to odpowiednie miejsce do kontynuowania kariery. Jak się okazało, polski napastnik w Japonii czuje się świetnie.

Łącznie wystąpił już w 10 spotkaniach, strzelając w nich osiem goli. Co ciekawe, na podwórku ligowym zdobył w czwartek trzecią bramkę, ale niezwykle ważną. Dzięki trafieniu 28-atka, jego zespół wywalczył punkt na trudnym terenie podczas rywalizacji z FC Tokyo (1:1).

Na załączonym wideo widzimy moment, kiedy Świerczok uderza piłkę zaraz po podaniu z rzutu wolnego. Futbolówka po drodze trafiła w jednego zawodników gospodarzy, przez co zmieniła tor lotu, myląc bezradnego bramkarza. Początkowo gol uznano za samobójczy, jednak z czasem okazało się, że Jakub Świerczok jest wpisany na listę strzelców.

