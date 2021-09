Matty Cash stara się aktualnie o polskie obywatelstwo. Sprawa związana z potencjalnym powołaniem do reprezentacji wywołała spore zamieszanie w mediach. Poznaliśmy już stanowisko PZPN, ale głos w tej sprawie zabrał właśnie Paulo Sousa podczas rozmowy z dziennikarzem Interii.

Wszystko wskazuje na to, że Matty Cash wkrótce zostanie Polakiem. Niedawno w Sportowych Faktach WP ukazał się ciekawy artykuł, gdzie ojciec zawodnika potwierdził wcześniejsze doniesienia. Stąd też sprawa nabrała zupełnie innego znaczenia. Nie mówimy już o plotkach, a o faktach, które wkrótce wyjdą na powierzchnie. Jak się okazuje, defensor złożył wcześniej wszystkie potrzebne wnioski, więc formalności ma już za sobą. Teraz trzeba jedynie czekać na decyzję polskich organów państwowych, zajmujących się na co dzień takimi sprawami.

Obrońca Aston Villi ma matkę, która urodziła się nad Wisłą. Wielokrotnie próbował również walczyć o powołanie do kadry Southgate’a, ale rywalizacja na bokach obrony wicemistrzów Europy jest ogromna. W konsekwencji 24-latek nie zamierza czekać wieczność, więc postanowił poszukać dodatkowych rozwiązań. Początkowo angielskie media twierdziły nawet, że Cash zostanie powołany na październikowe zgrupowanie Biało-czerwonych. Wszystko zostało jednak zdementowane przez PZPN.

Głos w tej sprawie zabrał Paulo Sousa

Wieści o zmianie obywatelstwa przez Casha wyszły na jaw w poprzedni weekend. Do całej sytuacji szybko odniósł się rzecznik PZPN, Jakub Kwiatkowski.

Widzę, że angielscy dziennikarze „wiedzą” więcej, co dzieje się w polskiej kadrze. Nie było i nie ma tematu gry Matthew Casha w reprezentacji Polski. Tematu nie może być, bo Cash nie ma polskiego obywatelstwa — Jakub Kwiatkowski (@KwiatkowskiKuba) September 18, 2021

Co ciekawe, głos w tej sprawie zabrał też Paulo Sousa w rozmowie z Interią.pl.

– W tym momencie nie chcę o nim myśleć, bo nie jest polskim zawodnikiem. Kiedy jednak otrzyma paszport, zajmę się tym tematem. Na razie jednak nie ma powodu, aby o nim dyskutować. Dziś ten piłkarz nie jest dostępny. A my nie możemy zajmować się spekulacjami – wyjawił selekcjoner Polski.

Wygląda na to, że na ten moment Portugalczyk nie zamierza przedstawić jednogłośnego stanowiska. Nie wyklucza jednak potencjalnego powołania, gdyby wszystkie formalności zostały uznane za zakończone, natomiast sam zainteresowany otrzymałby polski paszport. Zatem możemy stwierdzić, że sprawa ma charakter otwarty. Na ten moment Matty Cash dalej jest obywatelem Wielkiej Brytanii, przez co nie może otrzymać powołania do reprezentacji Polski.

