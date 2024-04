PA Images / Alamy Na zdjęciu: Graham Potter

Potter odrzucił ofertę Ajaxu

Graham Potter na początku kwietnia ubiegłego roku został zwolniony z funkcji trenera Chelsea. Od tego momentu Anglik pozostaje bezrobotny na rynku pracy. 48-latek mimo bezrobocia może liczyć na spore zainteresowanie, lecz wciąż nie zdecydował się na podjęcie nowego wyzwania.

Ostatnio nazwisko byłego opiekuna The Blues oraz Brighton było łączone z Ajaxem Amsterdam. Aczkolwiek z najnowszych informacji dziennika London Evening Standard wynika, że Graham Potter odrzucił możliwość pracy na Amsterdam Arena.

Ajax w bieżącym sezonie notuje rozczarowujące wyniki. Po najgorszym w historie starcie w Eredivisie holenderski klub poprawił wyniki, jednak nie wystarczyło to, aby odrobić stratę do miejsc gwarantujących grę w Lidze Mistrzów. Po ostatniej kompromitującej porażce 0:6 z Feyenoordem podopieczni Johna van’t Schipa stracili szansę na awans do Champions League.