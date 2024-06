PA Images / Alamy Na zdjęciu: Frank Lampard

Frank Lampard przejmie Birmingham City? Rozmowy rozpoczęte

Frank Lampard od blisko roku pozostaje bez zatrudnienia, ale wszystko wskazuje na to, że 45-latek lada moment wróci na ławkę trenerską. W ostatnim czasie pojawiła się bowiem informacja, że legenda Chelsea jest jednym z kandydatów na następcę Vincenta Kompany’ego w Burnley, natomiast brytyjski portal “Football Insider” dodaje, że 106-krotny reprezentant Anglii niedawno odbył pierwsze rozmowy z włodarzami Birmingham City.

Franka Lamparda na St Andrew’s Stadium czekałoby bardzo trudne zadanie, ponieważ Niebiescy spadli do League One. Zamiarem Birmingham City jest zatem błyskawiczny powrót do Championship, a w osiągnięciu tego celu tej drużynie miałby pomóc właśnie 45-letni szkoleniowiec. Słynny Anglik w przeszłości miał okazję prowadzić takie kluby jak Chelsea, Everton oraz Derby County, więc posiada cenne doświadczenie także z pracy w niższych ligach.

Legenda The Blues zdecydowanie bardziej jest jednak znana z kariery piłkarskiej. Były pomocnik w koszulce Chelsea rozegrał łącznie 648 meczów, strzelił 211 goli i zaliczył 146 asyst, a do gabloty wstawił trzy mistrzostwa Premier League i jedną Ligę Mistrzów. Frank Lampard na uznanie w roli szkoleniowca dopiero pracuje. Co ciekawe, zawodnikiem Birmingham City na co dzień jest Krystian Bielik, który po spadku najprawdopodobniej opuści tę ekipę.