Neymar zdecydowanie inaczej wyobrażał sobie powrót do Brazylii. 33-latek doznał kolejnego urazu. W meczu z Atlético Mineiro napastnik Santosu zszedł z boiska już w pierwszej połowie.

AGIF / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar zmuszony do szybkiej zmiany

W styczniu Neymar zakończył swoją przygodę w Arabii Saudyjskiej i postanowił wrócić do ojczyzny. 33-latek związał się z Santosem, a więc z klubem, w którym się wychował. Krótkoterminowy kontrakt w szeregach Alvinegro miał być dla niego szansą na powrót do optymalnej dyspozycji. Dobre występy w barwach macierzystej ekipy miały być dla Brazylijczyka kolejną przepustką do Europy.

Jednak na razie przygoda Neymara na Estádio Urbano Caldeira nie jest usłana różami. 128-krotny reprezentant Canarinhos zdecydowanie zbyt często przebywa w gabinetach lekarskich. Kilka dni temu były zawodnik Barcelony i PSG wrócił na boisko po kontuzji, przez którą opuścił trzy spotkania. W pojedynku z Fluminense rozegrał 45 minut, natomiast trzy dni później spędził na murawie zaledwie 32. minuty. Jeszcze w pierwszej połowie starcia z Atlético Mineiro został zmieniony Benjamina Rollheisera.

Atletico Mineiro maçında 34. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Neymar, gözyaşlarına hakim olamıyor 💔pic.twitter.com/p1WmJTtub3 — De Marke Sports (@demarkesports) April 17, 2025

Neymar doznał kontuzji mięśniowej i nie był w stanie kontynuować gry. Brazylijczyk zalał się łzami – to może sugerować, że uraz wykluczy go z rywalizacji na dłuższy czas. Jeżeli 33-latek nie zdoła osiągnąć pełni sprawności fizycznej, marzenia o ponownym podboju Europy będą musiały zostać odłożone w czasie.