Czesław Michniewicz zadeklarował na antenie "Kanału Zero", że nie ma planów powrotu do PKO Ekstraklasy. Były selekcjoner zaznaczył jednak, że będzie szukać pracy w zagranicznych ligach.

Źródło: Kanał Zero

MB Media Solutions / Alamy Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

Michniewicz nie chce wrócić do Ekstraklasy

Czesław Michniewicz przez lata był jednym najbardziej cenionych w Polsce trenerów. To właśnie były piłkarz Amicki Wronki potrafił wyprowadzić zespół zarówno ze strefy spadkowej, jak i wprowadzić go na pierwsze miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. Ostatnia jego przygoda w lidze to przecież Legia Warszawa, z którą zagrał również w fazie grupowej Ligi Europy.

Później jednak losy szkoleniowca potoczyły się tak, że w krótkim czasie po zwolnieniu ze stołecznej ekipy został on selekcjonerem reprezentacji Polski. Z Biało-Czerwonymi miał jeden cel, a więc zakwalifikowanie się na mundial w Katarze. To się udało, a na samym turnieju Polacy wyszli nawet z grupy. Jednak styl gry zespołu Michniewicza oraz cała otoczka wokół kadry – z aferą premiową na czele – spowodowała, że opinia publiczna wydała na 54-latka wyrok.

Ten jeszcze na kilka miesięcy wrócił na Bliski Wschód, gdzie bez sukcesów prowadził ekipę Abha FC. Niemniej, były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski pozostaje bez pracy od ponad pół roku. Wielu spekulowało w tym czasie, że może on wrócić do pracy, ale teraz sam zainteresowany uciął wszelkie dywagacje. Czesław Michniewicz w “Kanale Zero” na telefon jednego z widzów odpowiedział wprost, że nie ma zamiaru wracać na ten moment na ławkę trenerską w polskiej lidze.

Czy Czesław Michniewicz planuje wrócić na ławkę trenerską? 🤔



Posłuchajcie sami. ⤵️ #GodzinaEuro pic.twitter.com/a5FzK1276j — OficjalneZero (@OficjalneZero) June 16, 2024 – Nie mam obecnie planów, żeby wrócić do pracy w naszej lidze. Będę starał się szukać pracy w zagranicznych ligach. Zobaczymy, jaki będzie tego efekt – skomentował były selekcjoner.

