Czesław Michniewicz został ogłoszony nowym trenerem klubu z ligi marokańskiej - AS FAR. Były selekcjoner reprezentacji Polski ostatnio pracował w Arabii Saudyjskiej.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

Oficjalnie: Czesław Michniewicz będzie pracował w Maroku

Association Sportive des Forces Armees Royales (AS FAR) za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej oraz mediów społecznościowych poinformowało o zatrudnieniu Czesława Michniewicza. 54-latek swoją karierę trenerską będzie zatem kontynuował w klubie z marokańskiej ekstraklasy.

Póki co nie są znane szczegóły kontraktu między stronami. Dla byłego selekcjonera reprezentacji Polski jest to powrót do pracy po kilku miesiącach spędzonych na bezrobociu. Czesław Michniewicz w październiku 2023 roku rozstał się bowiem z saudyjskim zespołem, Abha Club. Były opiekun m.in. Pogoni Szczecin czy Legii Warszawa na Półwyspie Arabskim przebywał przez niespełna pół roku.

Nowa drużyna doświadczonego szkoleniowca – AS FAR – swoją siedzibę ma w stolicy Maroka, Rabacie. To zasłużony klub w tamtejszej lidze, który dwanaście razy sięgnął po mistrzostwo kraju. Stołeczna drużyna ostatni sezon zakończyła natomiast na drugim miejscu w tabeli, ponieważ z końcowego triumfu cieszyła się Raya Casablanca.

Przypomnijmy, że Czesław Michniewicz z reprezentacją Polski na mistrzostwach świata w Katarze dotarł na etap 1/8 finału, gdzie Biało-Czerwoni ostatecznie musieli uznać wyższość późniejszego finalisty ostatniego mundialu – Francji.