Od błyskawicznego trafienia rozpoczęło się spotkanie Al-Nassr z Al-Raed. Już w 4. minucie na listę strzelców wpisał się Cristiano Ronaldo. Dla Portugalczyka jest to już 12 trafienie w barwach nowej drużyny.

Pressfocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Al-Nassr prowadzi do przerwy z Al-Raed w meczu 24. kolejki

Portugalczyk już w 4. minucie strzałem głową pokonał bramkarza rywali

Dla gwiazdora jest to już 12. bramka w 15. meczu dla Al-Nassr

Cristiano Ronaldo dał Al-Nassr prowadzenie

Al-Nassr z Cristiano Ronaldo w składzie nie traci nadziei na dogodnienie w tabeli ligowej Al-Ittihad. Zespół gwiazdora w 24. kolejce mierzy się z Al-Raed, które w tabeli zajmuje odległą pozycję. Spotkanie rozpoczęło się znakomicie dla potęgi z Arabii Saudyjskiej.

Już w 4. minucie Cristiano Ronaldo wykorzystał podanie od Al Ghannama i uderzeniem głową nie dał szans na skuteczną interwencję Silviu Lung Juniorowi.

Dla gwiazdora było to już 12 trafienie w 15 spotkaniu dla Al-Nassr. Portugalczyk, który dołączył do zespołu zimą jest już drugim najlepszym strzelcem. Numerem jeden pozostaje Anderson Talisca z 16 trafieniami. Do przerwy Al Nassr prowadzi z Al-Raed 1:0.

