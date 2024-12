SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Cezary Miszta

Cezary Miszta wśród największych odkryć rundy jesiennej

Cezary Miszta przez wielu wskazywany był jako kolejny diament wyszkolony przez Legię Warszawa na pozycji bramkarza. Klub ze stolicy słynie bowiem ze szkolenia młodych bramkarzy, którzy potem odnoszą sukcesy na arenie międzynarodowej, zarówno w piłce klubowej, jak i reprezentacyjnej. Można mnożyć przykłady Wojciecha Szczęsnego, Łukasza Fabiańskiego, czy Artura Boruca.

Z czasem jednak forma i gra Miszty była mocno kwestionowana, co spowodowało, że zaczął on siedzieć na ławce, a później został wypożyczany do Rio Ave. Portugalski klub finalnie po pół roku swego rodzaju przyglądania się bramkarzowi zdecydował się go wykupić. W tym sezonie 23-latek rozegrał osiem spotkań, w których przepuścił 14 goli, a raz zachował czyste konto. W sumie dla Rio Ave ma dziewięć.

To jednak nie stało na przeszkodzie, aby portal “ZeroZero.pt” ocenił Misztę, jako jednego z dziesięciu największych objawień tego sezonu ligi portugalskiej.

Cezary Miszta wyceniany jest przez serwis “Transfermarkt” na milion euro, a jego umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

