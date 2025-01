Cavani ogłosił datę zakończenia kariery. Urugwajczyk zamierza dotrzymać słowa

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Edinson Cavani

Cavani zamierza zakończy karierę piłkarską przed 40-stką

37-letni Edinson Cavani ujawnił, że planuje zakończyć swoją karierę w barwach Boca Juniors. Do argentyńskiego klubu dołączył w lipcu 2023 roku. W udzielonym wywiadzie urugwajski napastnik wyznał, że jego celem jest dotrzymanie słowa i zakończenie profesjonalnej kariery w koszulce w niebiesko-złotych barwach.

Były reprezentant Urugwaju stał się kluczowym zawodnikiem Boca. Choć jego pierwotny kontrakt miał obowiązywać do grudnia 2024 roku, zdecydował się przedłużyć umowę do grudnia 2026 roku. Cavani podkreśla, że jego celem jest wypełnienie kontraktu, co oznacza, że zakończy karierę w wieku 39 lat.

Urugwajczyk odnosił sukcesy w takich klubach jak Paris Saint-Germain, Napoli czy Manchester United.

W 2024 roku forma Cavaniego dalej jest bardzo dobra. W 39 meczach strzelił 20 goli. Mimo słabego początku w poprzednim sezonie kiedy zdobył zaledwie 3 bramki w pierwszych 16 spotkaniach, udało mu się zaadaptować do południowoamerykańskiego futbolu. Teraz jest jedną gwiazd Boca Juniors.

Obecna dyspozycja Cavaniego pokazuje, że wciąż ma coś do zaoferowania przed pożegnaniem się z profesjonalną piłką. Dzięki swojej jakości i zaangażowaniu napastnik wciąż pokazuje się z dobrej strony na La Bombonera.

