Mistrz świata dołączy do Neymara? Santos planuje kolejny hit

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Santos rozpoczął rozmowy z Leandro Paredesem

Transfer Neymara do Santosu kilka tygodni temu wstrząsnął całym piłkarskim światem. 33-letni skrzydłowy niespodziewanie wrócił do swojego macierzystego klubu po nieudanym pobycie w Arabii Saudyjskiej. Jak się teraz okazuje, wkrótce do brazylijskiego gwiazdora może dołączyć kolejny zawodnik znany z europejskich boisk. Według informacji portalu “UOL Esporte” Santos prowadzi rozmowy w sprawie zakontraktowania Leandro Paredesa.

To właśnie Neymar miał poprosić włodarzy Biało-Czarnych o sfinalizowanie transferu z udziałem argentyńskiego pomocnika. Przypomnijmy, że obaj piłkarze doskonale znają się ze wspólnych czasów w szatni Paris Saint-Germain. Leandro Paredes od sierpnia 2023 roku przywdziewa koszulkę włoskiej Romy, a zawodnikiem francuskiego zespołu był w latach 2019-2023. Ponadto występował dla Zenitu Sankt-Petersburg, Empoli oraz Chievo Verona.

Leandro Paredes, który premierowe piłkarskie kroki stawiał w Boca Juniors, ma na stole dwie opcje transferowe. Może wrócić do swojego pierwszego klubu lub obrać kierunek na Brazylię i przeprowadzić się do Santosu. W obecnym sezonie 70-krotny reprezentant Argentyny rozegrał 20 meczów, zdobył 1 bramkę oraz zaliczył 2 asysty. Warto dodać, że defensywny pomocnik posiada w swojej gablocie medal za wygranie mistrzostw świata.