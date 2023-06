IMAGO / Sports Press Photo Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

Czesław Michniewicz został nowym trenerem Abha FC

Był selekcjoner reprezentacji Polski od najbliższego sezonu rozpocznie pracę w Arabii Saudyjskiej

Teraz powód tego wyboru zdradza były asystent pracujący w klubie przez ponad dwa lata

“Działacze postrzegają go jako wybitnego stratega”

Kilkanaście dni temu Czesław Michniewicz został ogłoszony nowym trenerem zespołu Abha FC w Arabii Saudyjskiej. Były selekcjoner reprezentacji Polski podpisał z klubem roczną umowę z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. Dla szkoleniowca to nie tylko szansa powrotu do zawodu po pół roku przerwy, ale i bardzo dobra oferta pod względem finansowym. Bowiem 53-latek ma zarobić w zespole z Saudi Pro League nawet 1,5 miliona euro za sezon.

Teraz o powodach wyboru właśnie Czesława Michniewicza na to stanowisko mówi Mateusz Łajczak, były analityk i trener w Abha FC.

– Władze klubu doszły do wniosku, że Abha nie będzie w stanie skutecznie rywalizować w lidze, grając futbol bardzo ofensywny. Taki, jaki proponował holenderski trener Roel Coumans. Nie przykładał on wielkiej wagi do detali w defensywie. Za to Czesław Michniewicz jest dla oczekiwań działaczy jak garnitur skrojony na miarę – mówi Mateusz Łajczak w rozmowie z “Super Expressem”.

– Wiemy, że Michniewicz budując zespół, zaczyna od obrony. I tego oczekuje zarząd. Mam na myśli stabilizację w defensywie oraz umiejętność analizy i rozpracowania przeciwnika. To ma przynieść punkty nawet w meczach z najsilniejszymi. Działacze postrzegają Michniewicza jako wybitnego stratega, odpowiednio dobierającego taktykę do możliwości własnych zawodników i potencjału przeciwnika – dodał.

