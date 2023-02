PressFocus Na zdjęciu: Paweł Bochniewicz

SC Heerenveen za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej poinformował, że Paweł Bochniewicz przedłużył kontrakt z klubem. Nowa umowa będzie obowiązywać do czerwca 2026 roku.

Bochniewicz przedłużył kontrakt z Heerenveen

Nowa umowa będzie obowiązywać do czerwca 2026 roku

Obrońca występuje w Eredivisie od 2020 roku

Bochniewicz przedłużył kontrakt z Heerenveen

Paweł Bochniewicz trafił do SC Heerenveen latem 2020 roku i podpisał wówczas trzyletni kontrakt. W połowie 2021 roku środkowy obrońca doznał kontuzji więzadła krzyżowego, która przedwcześnie zakończyła jego drugi sezon.

Po długiej rehabilitacji Bochniewicz wrócił do gry przygotowując się do obecnego sezonu i od razu trafił do podstawowego składu. Teraz nosi również opaskę kapitana jako zmiennik kontuzjowanego Svena van Beeka.

– Paweł jest niezawodnym i solidnym obrońcą, który zapewnia niezbędną stabilność i łatwo nie panikuje. Po paskudnej kontuzji dość szybko wywalczył sobie drogę powrotu do poziomu, na który liczyliśmy. Ufamy, że w sc Heerenveen rozwinie się jeszcze bardziej jako zawodnik i pozostanie jednym z filarów zespołu – powiedział dyrektor sportowy klubu Ferry de Haan.

Bochniewicz rozegrał 59 spotkań dla Heerenveen. Na swoim koncie ma trzy gole i jedną asystę.

