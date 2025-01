Sipa US / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti i Jude Bellingham

Ancelotti przekazał dobre wieści. Gwiazdy Realu gotowe do gry

Już w niedzielę wieczorem będziemy świadkami spotkania między Realem Madryt a Barceloną w ramach finału Superpucharu Hiszpanii. Wygląda na to, że drużyna Królewskich przystąpi do tego meczu w możliwie najsilniejszym zestawieniu. Co prawda w ostatnim czasie małe problemy zdrowotne mieli Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni oraz Luka Modrić, ale Carlo Ancelotti potwierdził na konferencji prasowej, że wymienieni zawodnicy będą do jego dyspozycji.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Anglik był bardzo zmęczony po półfinałowym meczu z Mallorką, lecz ostatecznie nie doznał żadnego urazu. W przypadku pomocnika chodzi o przeciążenie, więc jego organizm zregenerował się w kilka dni. Francuz w tym samym pojedynku zderzył się z jednym z rywali, przez co musiał opuścić boisko. Na szczęście nie stało się nic poważnego, a zmiana była bardziej środkiem zapobiegawczym. Natomiast niezwykle doświadczony Chorwat wyleczył już infekcję wirusową.

– Jude Bellingham jest gotowy na finał, dobrze się zregenerował. To bardzo ważny piłkarz, będący w fantastycznej formie. Co do Aureliena Tchouameniego i Luki Modricia, to również będą do mojej dyspozycji – powiedział Carlo Ancelotti na konferencji prasowej, cytowany przez Fabrizio Romano. El Clasico odbędzie się już jutro (niedziela, 12 stycznia) o godzinie 20:00. Przypomnijmy, że pojedynek zostanie rozegrany w Arabii Saudyjskiej, która pełni rolę gospodarza tego turnieju.

Zachwyt nad Realem Madryt. “Organizacyjnie są w najmocniejszym punkcie” [WIDEO]