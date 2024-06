Zmiana w kadrze przed Euro. Najlepszy bramkarz ligi jedzie do Niemiec

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Kochalski

Mateusz Kochalski za Oliwiera Zycha

Oliwier Zych otrzymał od Michała Probierza szansę obcowania z wielkim turniejem i możliwość wyjazdu na zgrupowanie reprezentacji Polski w roli czwartego bramkarza – niezgłoszonego do turnieju. Zawodnik Aston Villi, wypożyczony w zakończonym niedawno sezonie do Puszczy Niepołomice, stawił się w Warszawie, jednak w momencie, gdy wszyscy kadrowicze wchodzili do hotelu, on wraz z doktorem Jackiem Jaroszyńskim z niego wyjechał. Wszystko przez problem z kostką i konieczność szczegółowego zbadania sprawy.

Po południu już wszystko było jasne – uraz nie pozwoli Zychowi na udział w przygotowaniach. Michał Probierz zdecydował, że jego miejsce zajmie Mateusz Kochalski. Dla bramkarza Stali Mielec jest to kolejne wyróżnienie w tym tygodniu. W poniedziałek podczas Gali Ekstraklasy odebrał statuetkę dla najlepszego golkipera sezonu w Ekstraklasie.