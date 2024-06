PressFocus Na zdjęciu: Lamine Yamal na Euro 2024

Lamine Yamal właśnie przeszedł do historii jako najmłodszy gracz, który wystąpił na Mistrzostwach Europy. Skrzydłowy reprezentacji Hiszpanii przebił tym samym wyczyn Kacpra Kozłowskiego z poprzedniego turnieju. Czy zawodnik Barcelony dalej będzie czarować, przekonamy się już w najbliższych dniach. Tymczasem, postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej innym nastolatkom, którzy w poprzednich latach pokazali się szerszej publiczności na mistrzostwach Starego Kontynentu. Przedstawiamy nasze top 5.

5. Christian Chivu – Euro 2000

Chivu to bez wątpienia jednen z najlepszych obrońców w historii rumuńskiej piłki. W piłce klubowej błysnął w barwach Interu Mediolan, kiedy pod wodzą Jose Mourinho zdobył potrójną koronę w 2010 roku. Mało kto może pamiętać, że jego wielka kariera na arenie międzynarodowej rozpoczęła się właśnie na Euro 2000. Wtedy 19-letni, Chivu zagrał w każdym meczu swojej drużyny a Rumunia sprawiła sporą niespodziankę awansując do fazy pucharowej. Po remisie z Niemcami i porażce z Portugalią decydującą batalię o awans Rumuni stoczyli z Anglią. To właśnie Chivu wprowadził swoją drużynęna prowadzenie w tym meczu, który zakończył się wynikiem 2:0. Rumuni zakończyli udział w Euro w ćwierćfinale, przegrywając z przyszłym wicemistrzem Europy, reprezentacją Włoch. Chivu na turniej pojechał jako gracz Ajaxu Amsterdam. W 2003 roku przeniósł się do AS Romy, z której kilka lat później trafił do Interu.

4. Michael Laudrup – Euro 1984

Dania pojechała na Euro 1984 z dużymi nadziejami i bardzo silnym zespołem. W swoich szeregach miała między innymi zdobywcę Złotej Piłki z 1977 roku Allana Simonsena, bramkstrzelnego napastnika Prebena Elkjaera i ulubieńca Ajaxu Franka Arnesena. W jej składzie znalazło się również miejsce dla młodych talentów, a wśród nich Michaela Laudrupa, który debiutował w wielkim turnieju w wieku zaledwie 19 lat. Po minimalnej porażce w meczu otwarcia z Francją, w której brylował Michel Platini, Duńczycy odbili sobie wszystko przeciwko Jugosławii. Młody Laudrup był tego dnia niemal doskonały, kończąc mecz z dwoma asystami, grając w roli cofniętego napastnika. Duńczycy wygrali też kolejne spotkanie z Belgią i trafili w półfinale turnieju na Hiszpanię. Laudrup był pilnie strzeżony przez hiszpańskiego libero Antonio Macedę praktycznie przez cały mecz, ale swoje najbardziej imponujące zagranie zachował na serię rzutów karnych. Jego pierwszy strzał został obroniony przez Luisa Arconadę, ale nastolatek nie ustąpił. Wykazał się wielką, jak na swój wiek, pewnością siebie – przekonał sędziego, że hiszpański bramkarz zbyt wcześnie opuścił linię bramkową. Arbiter zgodził się i, obserwowany przez cały świat, Laudrup pewnie wykorzystał ponowiony rzut karny. Hiszpanie ostatecznie wygrali w karnych, ale Laudrupa, po tym meczu, zapamiętała cała Europa.

3. Christiano Ronaldo – Euro 2004

Dla nastoletniego wtedy Ronaldo był to pierwszy wielki turniej i to w dodatku rozgrywany we własnym kraju. Portugalczyk przystępował do rywalizacji z ogromnymi nadziejami po pierwszym, całkiem udanym sezonie w angielskiej Premier League. Jego plany pokrzyżowała jednak rewalacja turnieju, czyli reprezentacja Grecji. Z perspektywy czasu, ten turniej był dla Ronaldo ważnym momentem. W meczu otwarcia swojego zespołu strzelił imponującego gola głową, wchodząc z ławki rezerwowych. Po tym spotkaniu przebił się do wyjściowego składu kosztem Simao i po serii dobrych występów stał się kluczowym zawodnikiem swojego zespołu. W pófinale przeciwko Holandii ponownie strzelił wspaniałego gola głową, otwierając wynik tego spotkania. Do tego dołożył asystę, po wrzutce z rzutu rożnego i strzale Maniche’a. Mimo porażki w finale Euro 2004 było ogromnym krokiem naprzód w karierze Ronaldo, zarówno jako zawodnika, jak i globalnej osobowości.

2. Renata Sanchez – Euro 2016

Drugi Portugalczyk w naszym zestawieniu. Na Euro 2016 pojechał bez rozegrania meczu w reprezentacji. Mimo to dostał szansę i można powiedzieć, że ją w pełni wykorzystał. Jego najlepsze występy na Euro miały miejsce w ćwierćfinale, gdzie Selecao zmierzyło się z Polską. Po tym, jak Biało-czerwoni wyszli na prowadzenie po golu Roberta Lewandowskiego, Sanches uratował swój zespół dając remis i następnie awans po karnych. Następnie odegrał ważne role w półfinale i finale zdobywając mistrzowski puchar i miano najlepszego młodego zawodnika turnieju.

1. Wayne Rooney – Euro 2004

Rola Rooney’a na Euro 2004 to coś więcej niż sama piłka nożna. Jak doskonale wiemy, Anglicy żyją piłką nożną i od lat marzą o wygranej na Euro. Swoją grą Rooney wlał w serca kibiców na Wyspach nadzieję, że ten sukces jest w ich zasięgu. Stał się nie tylko ważnym ogniwem tej reprezentacji ale przede wszystkim ikoną angielskiego futbolu na lata. Rok 2004 to Rooney w najlepszej swojej formie. Od uderzenia łokciem legendarnego francuskiego obrońcy Liliana Thurama w meczu otwarcia, przez zakładanie siatek Zidaneowi i twierdzenie, że “granie dla Anglii to jak wakacje”. Był to niezwykle utalentowany piłkarz, który nie bał się niczego. Cztery gole w fazie grupowej zapewniły Anglii awans do fazy pucharowej, gdzie na tego wyjątkowego piłkarza czekało złamane serce. W 27. minucie meczu przeciwko Portugalii, Jorde Andrade nadepnął mu na stopę, co doprowadziło do złamania kości. Anglia odpadła po rzutach karnych, ale życie Rooneya nigdy już nie było takie samo.

Zobacz także: Dania – Anglia 20.06.2024 typy, kursy, zapowiedź