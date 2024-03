Trzy kontuzje w angielskiej kadrze. Trener wysłał nowe powołania przed hitem

Anglia w marcu rozegrała już jedno towarzyskie spotkanie. Przed drugim meczem Gareth Southgate został zmuszony dokonać kilku zmian w kadrze. To efekt kontuzji.

IMAGO / Every Second Media Na zdjęciu: Anglia - Brazylia

Euro 2024. Zmiany w Anglii przed meczem z Belgią

Anglia ma za sobą jeden sparing. Podopieczni Garetha Southgate’a w piątek przegrali 0:1 z Brazylią na Wembley. Jedyną bramkę zdobył Endrick, któremu asystował Vinicius Junior. Jeszcze w pierwszej połowie boisko z powodu urazu opuścił Kyle Walker, który został zastąpiony przez Ezriego Konsę.

Walker został wyłączony ze zgrupowania. Kadrę opuści także dwóch innych zawodników. Wśród kontuzjowanych znaleźli się również Sam Johnstone i Harry Maguire. Urazy wspomnianego tercetu mają nie być poważne, ale selekcjoner po konsultacji ze sztabem postanowił odesłać graczy do macierzystych klubów.

Southgate dowołał do reprezentacji dwóch piłkarzy. Rico Lewis z Manchesteru City i James Trafford z Burnley – ten duet dołączy do drużyny. Obaj mogą zaliczyć debiuty w kadrze we wtorkowym hitowym meczu towarzyskim z Belgią.