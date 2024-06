Reprezentant Holandii zachwycony wsparciem kibiców. “Wyglądało to świetnie”

Eibner-Pressefoto / Alamy Na zdjęciu: Stefan de Vrij

Stefan de Vrij zachwycony holenderskimi kibicami

W minioną niedzielę reprezentacja Holandii wykonała swój pierwszy plan na EURO 2024. Podopieczni Ronalda Koemana zwyciężyli w spotkaniu z Polską 2:1. Kolejny mecz „Oranje” rozegrają już jutro, a ich przeciwnikiem będą Francuzi. Tym razem Holendrzy nie będą faworytami rywalizacji.

Ostatnio na rozmowę z mediami znalazł czas podstawowy zawodnik reprezentacji Holandii – Stefan de Vrij. Obrońca Interu Mediolan wrócił do spotkania z Polską. 32-latek był oczarowany dopingiem holenderskich kibiców w Hamburgu. Zawodnik poruszył również temat Kyliana Mbappe, którego jutrzejszy występ stoi pod dużym znakiem zapytania.

– Widziałem zdjęcia kibiców z pierwszego meczu przeciwko Polsce. Wyglądało to naprawdę świetnie. Cudownie widzieć, że piłka nożna żyje w Holandii. To naprawdę nam pomaga. Kontynuujcie, proszę. To naprawdę dodaje nam energii. Oczywiście skupiamy się na meczu, ale podczas rozgrzewki, kiedy wchodzimy na boisko, czujemy wyjątkową atmosferę – powiedział Stefan de Vrij, cytowany przez serwis „intermediolan.com”.

– Kontuzja nosa Mbappé? Mnie również zdarzyło się złamać nos. To bardzo nieprzyjemne uczucie, wiem to z własnego doświadczenia. Teraz musimy tylko poczekać i zobaczyć, czy będzie mógł grać – podkreślił doświadczony defensor.

Początek rywalizacji Holendrów z Francją rozpocznie się o godzinie 21:00. Mecz zostanie rozegrany na obiekcie w Lipsku.

