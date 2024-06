Źródło: The Guardian

BSR Agency/Alamy Na zdjęciu: Gareth Southgate

Zła gra reprezentacji Anglii

Reprezentacja Anglii na Euro 2024 w Niemczech jechała jako jeden z faworytów do wygrania całego turnieju. Synowie Albionu dysponują bowiem prawdopodobnie najsilniejszą jedenastką od wielu, wielu lat i w końcu chcą to udowodnić sięgając po jakieś trofeum. Jednak jak do tej pory ekipa prowadzona przez Garetha Southgate’a rozczarowuje. Można nawet powiedzieć, że jest obok Chorwacji największym przegranym pierwszych dwóch kolejek mistrzostw Europy.

Nie chodzi jednak o punkty, bo na ten moment Anglicy mają ich cztery, ale o styl prezentowany przez zespół. Raptem dwie bramki w dwóch meczach i mało wypracowanych klarownych sytuacji strzeleckich oznacza, że kibice zaczynają artykułować swoje niezadowolenie, które jest szczególnie słyszalne po meczu z Danią, gdzie ledwo co dowieźli oni remis do końca meczu. O bolączkach swojej kadry mówi także sam selekcjoner Gareth Southgate.

– Jesteśmy rozczarowani własną postawą w dwóch ostatnich spotkaniach. Trzeba dokładnie przeanalizować naszą grę i znaleźć odpowiednie rozwiązania. Musimy prezentować się lepiej i stawić czoła następnym wyzwaniom. Na chwilę obecną nie wychodzi nam to najlepiej – powiedział Anglik na konferencji prasowej po meczu z Duńczykami cytowany przez “The Guardian”.

