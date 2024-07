Meng Gao / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ronaldo przygnębiony po odpadnięciu z Euro 2024

Nie takiego scenariusza oczekiwał Cristiano Ronaldo w trakcie Euro 2024. Gwiazdor reprezentacji Portugalii mimo rozegrania wszystkich pięciu spotkań ani razu nie wpisał się na listę strzelców. Co więcej, podczas meczu ze Słowenią zmarnował rzut karny. Nie pomógł również swojej drużynie w ćwierćfinale, gdzie zmarnował stuprocentową okazję do zdobycia bramki, strzelając wysoko nad bramką.

Ostatecznie po rzutach karnym dowodzona przez Roberto Martineza portugalska kadra zakończyła udział w Euro 2024. Dla 39-letniego napastnika Al-Nassr był to ostatni występ w mistrzostwach Starego Kontynentu. Dzień po pechowej porażce z Francją kapitan Nawigatorów postanowił zwrócić się do fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych.

– Chcieliśmy więcej. Zasługiwaliśmy na więcej. Dla nas. Dla każdego z Was, dla Portugalii. Jesteśmy wdzięczni za wszystko, co nam daliście i co osiągnęliśmy do tej pory. Jestem pewien, że na boisku i poza nim to dziedzictwo zostanie uhonorowane i nadal będzie budowane. Razem – napisał Cristiano Ronaldo na portalu X.

Na ten moment nie wiadomo czy Cristiano Ronaldo zdecyduje się kontynuować reprezentacyjną karierę. Doniesienia z Hiszpanii sugerują, że legendarny piłkarz planuje zagrać na jeszcze jednym dużym turnieju. Według portalu Relevo celem kapitana reprezentacji Portugalii jest występ na mundialu w 2026 roku.