BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ronaldo chce zagrać na Mistrzostwach Świata 2026

Cristiano Ronaldo od ponad dwudziestu lat reprezentuje barwy Portugalii na arenie międzynarodowej. Oficjalnie jeden z najlepszych piłkarzy w historii futbolu zadebiutował w drużynie narodowej w 2003 roku. Szansę niespełna 18-letniemu piłkarzowi dał Luiz Felipe Scolari podczas meczu towarzyskiego z Kazachstanem. Reszta jak mawiał klasyk, jest już historią, bowiem 38-latek uzbierał łącznie aż 211 występów w reprezentacji Portugalii i strzelił 130 bramek.

Nieubłaganie zbliża się zatem koniec Cristiano Ronaldo w kadrze. Część ekspertów snuła wnioski, że Mistrzostwa Europy 2024 będą jego pożegnaniem z reprezentacyjną koszulką. Jednak informacje portalu Relevo zdają się temu przeczyć. Według hiszpańskiego źródła napastnik Al-Nassr nie tylko nie skończy przygody z kadrą, ale również ma chęci, aby wystąpić na jeszcze jednym mundialu. Celem portugalskiego piłkarza jest gra podczas Mistrzostw Świata 2026 w USA, Kanadzie i Meksyku.

Tegoroczne Euro 2024 w wykonaniu Cristiano Ronaldo nie należy do najlepszych. Portugalczyk mimo rozegrania 4 spotkań wciąż nie zdobył bramki na niemieckich boiskach. Co więcej, jego statystyki wręcz przerażają, a 38-latek należy do grona najbardziej nieskutecznych piłkarzy w turnieju.

Mimo słabszej dyspozycji Ronaldo reprezentacja Portugalii wciąż ma szanse na triumf. W ćwierćfinale podopieczni Roberto Martineza zmierzą się z Francją, a stawką będzie awans do najlepszej czwórki turnieju.