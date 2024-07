Słowenia zawzięcie walczyła z Portugalią, ale ostatecznie to ekipa Roberto Martineza gra dalej w Euro 2024. Co po tym meczu powiedział Matjaż Kek, trener przegranych?

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Portugalia - Słowenia

Euro 2024. Kek: Słowenia odpadła, ale stworzyła fundamenty

Spotkanie Portugalia – Słowenia rozstrzygnęło się dopiero w konkursie rzutów karnych. Te zdecydowanie lepiej wykonywali Os Navegadores, którzy wygrali 3:0. Bohaterem serii jedenastek okazał się Diogo Costa, który zatrzymał wszystkie trzy próby rywali. Jednak podopieczni Matjaża Keka pozostawili po sobie znakomite wrażenie, a ich kibice mogą być dumni z występu swoich ulubieńców.

– Oczywiście piłkarze dziś smutni i to potwierdza mój punkt widzenia. Żałosne byłoby mówienie o tym, że są bohaterami i tak dalej. To są gracze, którzy stworzyli kulturę drużyny narodowej, której brakowało nam w Słowenii. Udowodnili – nawet ci, którzy nie wystąpili w Euro 2024 – co to znaczy grać w reprezentacji Słowenii – zaczął Kek na pomeczowej konferencji prasowej.

– Jestem najmniejszą postacią w tej drużynie. Nie masz pojęcia, jaki to przywilej prowadzić taką drużynę narodową i że możemy grać z największymi drużynami w Europie i na świecie – dodał selekcjoner Słoweńców.

– Przykro mi, że musimy wracać, chciałbym zostać w tym turnieju. Mecz był w rękach Portugalczyków, ale dorośliśmy do tego spotkania. Czujemy gorycz, choć z drugiej strony jest w tym wiele słodyczy. Mamy nadzieję, że ten turniej będzie punktem wyjścia dla przyszłości słoweńskiego futbolu – zakończył 62-latek.