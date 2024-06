Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Kto zagra w meczu Polska – Austria?

Już dzisiaj, czyli w piątek 21 czerwca 2024 roku reprezentacja Polski zmierzy się w drugim meczu podczas Euro 2024 w Niemczech. Na Stadionie Olimpijskim w Berlinie naszym rywalem będzie reprezentacji Austrii. Dla obu ekip jest to rywalizacja o być, albo nie być na tym turnieju, bowiem po pierwszym meczu mają na swoim koncie zero punktów i tylko zwycięstwo pozwoli nadal walczyć o wyjście z grupy, gdzie rywalami są jeszcze Holendrzy oraz Francuzi. Przeczytaj więcej o sytuacji w grupie D.

W roli nieznacznego, ale jednak faworyta w tym meczu upatrywana jest reprezentacja Austrii, która bardzo dobrze zaprezentowała się na tle piekielnie mocnej drużyny Francji. Jednak Biało-Czerwoni również mają swoje atuty, co pokazał mecz z równie mocnymi Holendrami. W dodatku do pełni zdrowia powrócił Robert Lewandowski, który powinien wybiec na murawę już od pierwszej minuty. Oznacza to więc, że Michał Probierz będzie miał do dyspozycji najmocniejszy skład.

Przewidywane składy na mecz Polska – Austria

Polska: Szczęsny – Kiwior, Bochniewicz, Bednarek, Frankowski, Romanczuk, Moder, Zalewski, Zieliński, Buksa, Lewandowski

Austria: Pentz – Mwene, Danso, Trauner, Posch, Seiwald, Grillitsch, Sabitzer, Baumgartner, Laimer, Gregoritsch.

Piątkowe spotkanie będzie transmitowane od godziny 18:00 na antenach TVP 1 i TVP Sport.

