Po mundialu w Katarze, futbol odzyskał swój blask dzięki Euro 2024

Fabideciria / Alamy Na zdjęciu: Kibice na meczu Chorwacja - Hiszpania

Tłumy fanów przybyły do Niemiec na Euro 2024

Po rozczarowującym mundialu w Katarze, europejscy kibice czekali na możliwość przeżycia wielkiego turnieju w normalnych warunkach, czego brakowało od Euro 2016 we Francji. Na poprzednich mistrzostwach Europy w 2021 roku, COVID-19 znacznie ograniczył przemieszczanie się fanów, a podróż do Kataru była skomplikowana i kosztowna.

W Niemczech podczas Euro 2024 piłka nożna odzyskała swój blask. Dobre położenie kraju w centrum kontynentu, przystępne ceny i dogodne połączenia komunikacyjne sprawiły, że kibice licznie przybyli na turniej, w tym niechętni do podróży Hiszpanie. Tradycyjnie hiszpańscy kibice nie należą do najliczniejszych na turniejach. Jednak na tym Euro wzrosła ich mobilizacja, donosi Sport.es. W Berlinie dali się już zauważyć, mimo przewagi Chorwatów, ale na mecz z Włochami pojawi się około 12 tysięcy hiszpańskich fanów. Ten sam trend dotyczy jednak fanów ze wszystkich krajów, którzy często wybierają się do Niemiec nie mając nawet biletów na mecze.

Jednak nie wszystko wygląda różowo. Kibice i media zauważyli, że niemieckie drogi są zakorkowane z powodu licznych remontów, co sprawia, że podróże samochodowe stają się udręką. Znacznie bardziej opłaca się podróżować pociągiem lub, jeśli finanse na to pozwalają, samolotem.

Duże zainteresowanie potwierdza również fakt, że bilety na mecze Euro 2024 rozeszły się w błyskawicznym tempie. Z pewnością, gdyby stadiony miały większą pojemność to i tak zostałyby wypełnione po brzegi. Choć w oficjalnym systemie biletowym UEFA pojawiają się pojedyncze wejściówki na kolejne spotkania to i one znikają bardzo szybko.

