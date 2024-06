Leroy Sane nie prezentuje na EURO 2024 optymalnej formy, przez co reprezentant Niemiec jest krytykowany. Temat skrzydłowego poruszył po meczu ze Szwajcarią Julian Nagelsmann. Selekcjoner zdradził, że 28-latek nie jest gotowy w 100% do gry.

Moritz Müller / Alamy Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Julian Nagelsmann o Leroyu Sane: Musi być cierpliwy

Reprezentacja Niemiec wykonała swój plan w fazie grupowej EURO 2024. Gospodarze turnieju zajęli pierwszą lokatę, zwyciężając w dwóch meczach (5:1 ze Szkocją i 2:0 z Węgrami), a także zaliczając jeden remis (1:1 ze Szwajcarią). Praktycznie każdy zawodnik Juliana Nagelsmanna błyszczy formą, oprócz Leroya Sane. Gracz Bayernu Monachium nie imponował dyspozycją w momencie, kiedy pojawiał się na placu gry, przez co pod jego adresem wylała się dość spora fala krytyki.

Po spotkaniu ze Szwajcarią sam Julian Nagelsmann zabrał głos w sprawie Leroya Sane. Selekcjoner reprezentacji Niemiec, cytowany przez serwis „tz.de”, wyjawił powód słabej formy swojego gracza. Zaznaczył również, że skrzydłowy Bayernu Monachium dostanie od niego czas.

– Ma obawy, że uraz powróci. Nie trenował przez niemal 5 tygodni pod koniec sezonu. Zajmuje trochę czasu, żeby wrócić do odpowiedniego rytmu i ja mu ten czas dam. Musi być cierpliwy. A to dla niego nie problem, bo to dobry charakter, który się nie denerwuje – powiedział Julian Nagelsmann.

Leroy Sane regularnie pojawia się na boisku podczas Mistrzostw Europy. Piłkarz Bayernu Monachium, wchodząc z ławki, zdążył uzbierać łącznie 71 minut na turnieju. Jednak jego wkład w grę reprezentacji Niemiec był minimalny.

