Mika Volkmann/Alamy Na zdjęciu: Jamal Musiala

Musiala dołączył do Mikautadze

Reprezentacja Niemiec w sobotnim meczu 1/8 finału Euro 2024 pokonała 2:0 Danię. Jedną z bramek dla gospodarzy zdobył Jamal Musiala. Dla zaledwie 21-letniego zawodnika to już trzecie trafienie na tym turnieju. Gol zdobyty w sobotę pozwolił również mu awansować na pierwsze miejsce w klasyfikacji strzelców Mistrzostw Europy, które zajmuje wspólnie z Gruzinem Georgesem Mikautadze.

Musiala jest jednym z najmłodszych zawodników, którym udało się zdobyć trzy gole na Mistrzostwach Europy. Niemiec uczynił to mając 21 lat, 4 miesiące i 3 dni. W historii turniejów o mistrzostwo Starego Kontynentu takie osiągniecie w młodszym wieku zaliczył tylko Wayne Rooney (18 lat, 7 miesięcy i 28 dni w Euro 2024).

Musiala i Mikautadze to jedyni zawodnicy, którzy na Euro 2024 zanotowali po trzy trafienia. Za ich plecami plasuje się piątka piłkarzy, która do siatki rywali trafiała dwukrotnie. Co ciekawe, wśród nich jest dwóch innych reprezentantów Niemiec – Niclas Fullkrug i Kai Havertz. Swój dorobek będą mieli szansę poprawić w ćwierćfinale.

Najlepsi strzelcy Euro 2024

zawodnik drużyna gole 1 Jamal Musiala Niemcy 3 Georges Mikautadze Gruzja 3 3 Niclas Fullkrug Niemcy 2 Ivan Schranz Słowacja 2 Razvan Marin Rumunia 2 Kai Havertz Niemcy 2 Cody Gakpo Holandia 2

