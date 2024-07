Michał Probierz na platformie X (dawniej Twitter) zwrócił się do kibiców z podziękowaniem za wsparcie na Euro 2024. Selekcjoner zwrócił także uwagę na to, czego żałuje.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Probierz dziękuje za Euro 2024

Reprezentacja Polski po trzech meczach na Euro 2024 pożegnała się z turniejem. Biało-Czerwoni zmagania rozpoczęli od porażki z reprezentacją Holandii, choć przyznać trzeba, że na tle późniejszego półfinalisty wyglądaliśmy całkiem dobrze. Później jednak przyszła sromota przegrana z reprezentacją Austrii i nasze szanse na awans spełzły na niczym. Na osłodę udało się jednak zremisować – co dość zaskakujące – z Francją 1:1. Niemniej, tylko trzy mecze i raptem jeden punkt to bilans, który z pewnością w naszym kraju nie jest zadowalający.

Zdaje sobie z tego sprawę także Michał Probierz, który już po powrocie do Polski otwarcie komunikował, że także miał nadzieję na to, że uda się osiągnąć na tych mistrzostwach coś więcej. Tak się jednak nie stało. Z pewnością jednak coś, co zbudował selekcjoner podczas ostatnich miesięcy i tygodni pracy z kadrą zaowocuje w przyszłości. Teraz on sam zwrócił się do kibiców przed ostatnim meczem turnieju. Szkoleniowiec za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych dziękuje m.in. za wsparcie.

Jako że kończy się dzisiaj piłkarskie święto 🏆⚽️to żałuję że naszym kibicom/ckom nie daliśmy okazji kibicować dłużej. Zebrane doświadczenie daje nam fundamenty na przyszłość. Byliście wspaniali na stadionach i przed tv. Dziękuję za wiele miły słów spotykając was na ulicach. 🤜 pic.twitter.com/ivTau7ukek — Michał Probierz (@ProbierzMichal) July 14, 2024

– Jako że kończy się dzisiaj piłkarskie święto, to żałuję że naszym kibicom nie daliśmy okazji kibicować dłużej. Zebrane doświadczenie daje nam fundamenty na przyszłość. Byliście wspaniali na stadionach i przed telewizorami. Dziękuję za wiele miły słów spotykając was na ulicach – napisał na platformie X (dawniej Twitter) Michał Probierz.

