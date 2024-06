Lewandowski zakończy karierę w reprezentacji Polski? Gwiazdor komentuje

HMB Media / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski nie planuje kończyć kariery w reprezentacji Polski

Robert Lewandowski wraz z reprezentacją Polski przygotowuje się do ostatniego meczu Euro 2024, w którym Biało-czerwoni zmierzą się z Francją. Dla Polaków to już jest tak zwany mecz o honor. Bez względu na wynik zespół Michała Probierza nie ma już szans na wyjście z grupy i awans do 1/8 finału.

Przygotowania do ostatniego meczu turnieju przeplatają się z informacjami dotyczącymi zakończenia karier w reprezentacji kilku zawodników. W poniedziałek z kadrą oficjalnie pożegnał się Kamil Grosicki. Dużo mówi się też o tym, że we wrześniu z zespołem pożegna się również Wojciech Szczęsny. Wobec tych doniesień pojawiły się też spekulacje na temat Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski.

Kapitan naszej kadry postanowił odnieść się do tych przewidywań podczas konferencji prasowej. – Pewnego dnia wstanę i pomyślę, że to może być ten czas, by skończyć z reprezentacją. Ale teraz tego nie widzę. Ta reprezentacja ma przyszłość. Odpadliśmy z Euro, ale nie oszukujmy się, byliśmy w grupie śmierci. Na dziś trudno było nam ten poziom przeskoczyć, ale trener i sztab wykonują tak fantastyczną pracę, że to się kiedyś zmieni – przyznał Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski z powodu urazu nie był w stanie pomóc reprezentacji Polski na Euro 2024 w takim wymiarze czasowym, w jakim by chciał. W meczu z Holandią nie zagrał wcale, a w starciu z Austrią na placu gry pojawił się dopiero w drugiej połowie. Istnieje szansa, że znajdzie się w wyjściowym składzie podczas starcia z Francją.

Robert Lewandowski w reprezentacji Polski rozegrał dotychczas 150 spotkań. Na swoim koncie ma 81 goli i 33 asysty.

