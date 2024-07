Lamine Yamal pobił legendarny rekord. Pele zdetronizowany

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal ponownie zapisał się na kartach historii, ustanawiając nowy rekord jako najmłodszy zawodnik, który zagrał w finale mistrzostw Europy lub świata. Wchodząc na boisko w meczu o złoty medal, hiszpański talent miał zaledwie 17 lat i jeden dzień. Wcześniej zgarnął tytuł najmłodszego strzelca w historii turnieju.

Do tej pory rekord dzierżył Pele, który w wieku 17 lat i 249 dni wystąpił w finale mistrzostw świata w 1958 roku. Wówczas legendarny napastnik poprowadził Brazylię do zwycięstwa nad Szwecją, zdobywając dwie bramki.

Natomiast jeśli chodzi o turnieje europejskie, to rekordzistą był Renato Sanches, który w 2016 roku miał 18 lat i 328 dni. W tamtym finale Portugalia pokonała Francję po dogrywce.

Lamine Yamal, grający na pozycji skrzydłowego, od początku swojej kariery wyróżniał się wyjątkowymi umiejętnościami technicznymi, szybkością i zdolnością do zdobywania bramek. Jego błyskotliwe występy w reprezentacji Hiszpanii i Barcelonie zwróciły uwagę kibiców na całym świecie. Yamal nie tylko przyczynił się do sukcesu swojej drużyny na Euro 2024, ale także stał się inspiracją dla młodych sportowców na całym świecie. Jego rekord przypomina, że wiek to tylko liczba, a prawdziwy talent i determinacja mogą przełamywać bariery i tworzyć historię.

