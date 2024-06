Kuriozalna sytuacja. Kibic prawie skoczył na głowę Ronaldo [WIDEO]

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Kibic wskoczył do tunelu tuż przed nosem Cristiano Ronaldo

Reprezentacja Portugalii w niezbyt dobrym stylu zakończyła zmagania w fazie grupowej Euro 2024, przegrywając 0:2 z Gruzją. Oczywiście mimo tego Selecao wywalczyli awans do 1/8 finału z pierwszego miejsca. Nie zmienia to jednak faktu, że porażka ze zdecydowanie niżej notowanym rywalem raczej nie powinna się przytrafić drużynie tej klasy.

Mocno niezadowolony z przebiegu meczu był Cristiano Ronaldo, któremu koledzy nie stworzyli żadnej klarownej sytuacji. Lider Portugalczyków został zmieniony w drugiej połowie, a po zejściu na ławkę rezerwowych ze złości kopnął w bidon.

Tuż po meczu, gdy CR7 schodził załamany do szatni, doszło do niebezpiecznej sytuacji. Nie od dziś wiadomo, że kibice za nim szaleją, natomiast teraz zdecydowanie przekroczono granicę. Jeden z fanów postanowił przebiec po dachu tunelu i do niego wskoczyć. Jak widać na filmie, gdyby nie ochrona, to być może nieroztropny kibic wylądowałby na głowie Cristiano Ronaldo.

🚨🚨🚨🎥 |



لقطة مشجع مع الاسطورة رونالدو 😅😅😅😨 pic.twitter.com/c5cLedf1xI — SALEH (@18s7_) June 27, 2024

Ronaldo jeszcze nie strzelił gola na Euro 2024. Do tej pory zanotował tylko asystę w drugim meczu z Turcją, gdy podawał do Bruno Fernandesa. Okazję na poprawę dorobku CR7 będzie miał w poniedziałek (1 lipca) w meczu 1/8 finału ze Słowenią.

Sprawdź: Znamy wszystkie pary 1/8 finału Euro 2024. Oni zagrają o awans do ćwierćfinału!