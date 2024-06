Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Eksperci nie dają Polakom szans, Francuzi faworytem turnieju

Mistrzostwa Europy w Niemczech wystartują już 14 czerwca, a z tej okazji portal “Goal.com” przygotował power ranking. Według wspomnianego serwisu faworytem Euro 2024 jest reprezentacja Francji, co nie powinno nikogo dziwić. Duże szanse na triumf daje się również Portugalii, Belgii, Anglii, Niemcom czy Hiszpanii. Natomiast na drugim biegunie są Gruzini, którzy zamykają klasyfikację.

Reprezentacja Polski zajęła odległe 22. miejsce w opisywanym rankingu wyprzedzając jedynie dwie drużyny – Albanię oraz przytoczoną wyżej Gruzję, której przypadła ostatnia lokata. Biało-Czerwoni w fazie grupowej zmierzą się z Holendrami, Francuzami oraz Austriakami. Dziennikarze przygotowujący zestawienie argumentują, że “ciężko sobie wyobrazić, aby Polacy wyszli z tak ciężkiej grupy”.

“Robert Lewandowski i spółka mieli sporo szczęścia, że w ogóle zakwalifikowali się do turnieju w Niemczech. Mimo że trafili do dość łatwej grupy w eliminacjach, to ostatecznie zajęli dopiero trzecie miejsce w tabeli, przegrywając z Albanią, Czechami i Mołdawią. Baraże dzięki Lidze Narodów były jednak szansą na rehabilitację i udało im się ją wykorzystać. Po pokonaniu Estonii w półfinale ścieżki A, w Cardiff poradzili sobie z Walią po konkursie rzutów karnych” – podsumował portal “Goal.com”.

