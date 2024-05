Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Mike Maignan

Występ Maignana na Euro 2024 niepewny

Mike Maignan wystąpił tylko raz w barwach Milanu w ostatnich sześciu meczach Serie A, zmagając się z problemami mięśniowymi. Zastępujący go Marco Sportiello spisywał się wystarczająco dobrze na jego pozycji, dlatego Francuz mógł w spokoju wracać do formy. 28-latek odgrywał kluczową rolę w drużynie z Mediolanu od momentu przybycia z Lille w lipcu 2021 roku. Jego solidne występy kontynuowane były również w tym sezonie, gdzie udało mu się zachować czyste konto w 15 z 42 rozegranych meczów.

Jednak, jak podaje “L’Equipe”, Maignan doznał nowej kontuzji palca, która zmusi go do opuszczenia ostatniego meczu sezonu Milanu przeciwko Salernitanie. Przejdzie on serię badań w klubie, aby zdiagnozować powagę urazu.

Do rozpoczęcia mistrzostw Europy pozostał już mniej niż miesiąc i istnieją obawy, że 28-letni bramkarz może nie zdążyć wyzdrowieć na czas, aby wziąć udział w turnieju. Jego absencja stanowiłaby poważny problem dla reprezentacji Francji, która liczy na jego doświadczenie i umiejętności. Ile tak naprawdę potrwa jego absencja, okaże się w najbliższym czasie.

Przypomnijmy, że Francja jest rywalem Polski w fazie grupowej Euro 2024. Obie drużyny zmierzą się 25 czerwca o godzinie 18:00. Będzie to spotkanie rozegrane w ramach 3. kolejki. Ponadto w grupie D znalazły się również kadry Danii oraz Austrii. Biało-czerwoni z pewnością nie są faworytami do awansu.

